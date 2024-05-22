В Европарламенте заявили, что Россия не представляет собой угрозу

Россия не представляет собой угрозы для ЕС и Франции, на данном этапе развития конфликта на Украине пришло время восстановить диалог. Об этом в беседе с радиостанцией Sud Radio заявил депутат Европарламента от Франции, кандидат на выборах в ЕП в июне Тьерри Мариани.

«Я не думаю, что Россия представляет угрозу. Я думаю, что Россия ищет безопасности», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Мариани отметил, что не верит в якобы риски «ядерной угрозы» со стороны России, однако, по его мнению, прямое вступление стран Североатлантического альянса в конфликт приведет к серьезным последствиям.

По мнению французского политика, Запад подпитывает конфликт, отправляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты дальнего действия, которые являются наступательным оружием.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что странам Запада необходимо активнее помогать Украине в конфликте, чтобы обезопасить себя от якобы возможного появления войск РФ у границ стран ЕС.

В феврале президент РФ Владимир Путин в интервью Карлсону заявлял, что все заявления о «российской угрозе» представляют собой «страшилки для обывателей», в действительности же у России «нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде». В ответ на вопрос о возможности направить войска в польское государство президент ответил, что это возможно только в случае, если Польша нападет на РФ. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист Карлсон назвал безумием слова на Западе о том, что РФ захватит Европу.