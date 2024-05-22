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В России разрешили продавать алкоголь на летних верандах кафе и ресторанов

Совфед одобрил закон о продаже алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Совете Федерации одобрили закон, разрешающий продажу алкоголя на летних верандах и кафе, баров и ресторанов. Об этом пишет «Прайм».

Согласно поправкам, гости заведений смогут покупать алкогольную продукцию в «сезонной зоне обслуживания посетителей». Под такими зонами подразумевается временное сооружение или конструкция на территории, прилегающей к объекту общепита, или примыкающие к нему.

При этом в подобных местах должны соблюдаться требования розничной продажи алкоголя. У заведения должен быть документ, который подтверждает соответствие таких временных конструкций требованиям регионального законодательства к размещению и обустройству сезонного зала или зоны.

До этого доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что в России следует запретить продажу спиртных напитков в таре объемом от 50 до 250 мл, так как алкоголь в таких маленьких емкостях отличается низкой ценой, что провоцирует россиян на его покупку.

Ранее в России выросли акцизы на вино и шампанское.

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