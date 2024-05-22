В Раде оценили работу Сырского на посту Залужного словами «ничего не изменилось»

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая считает, что замена главнокомандующего украинскими войсками с Валерия Залужного на Александра Сырского ничего в армии не изменила. Об этом парламентарий рассказала в своем Telegram-канале.

«О «ничего не изменилось» и генеральские касты. <...> Знакомьтесь... Генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает наши шансы на перемены и победу», — написала Безуглая, имея в виду Сырского и находящихся у него в подчинении генералов.

По мнению депутата, Сырский скрывает правду о ситуации в армии, проявляет жестокость и выжигает всех возможных конкурентов. В то же время из-за начальника генштаба ВСУ Анатолия Багрилевича усилилась бюрократическая волокита, командующий сухопутными войсками Александр Павлюк имитирует бурную деятельность, а командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль ответственен за неудачи армии под Авдеевкой и Харьковом, считает Безуглая.

Решить сложившуюся проблему парламентарий предлагает назначением на руководящие посты военнослужащих, которые «выросли» во время боевых действий, которые шли с 2014 года. Если же ситуацию не исправить, пишет Безуглая, то «нам конец».

До этого Безуглая уже критиковала Сырского, а генерала Содоля называла преступником.

Ранее Сырский увидел угрозу ВСУ в расширении боевых действий под Харьковом.