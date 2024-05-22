Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Екатеринбуржцы массово отравились, покупая продукты в сети магазинов

E1.ru: в Екатеринбурге произошло массовое отравление в сети магазинов

close
100%
Shutterstock

В Екатеринбурге жители массово отравились, покупая продукты в одной из сетей магазинов. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает E1.ru.

По информации издания, в Роспотребнадзоре рассказали, что с 16 мая в городе 18 человек заболели острой кишечной инфекцией. Отмечается, что у них выявляются разные вирусы — сальмонелла, ротавирус и норовирус. При этом все они, предварительно, приобретали пищу в сети магазинов «Жизньмарт».

«Для установления источника инфекции и факторов ее передачи проведены проверки магазинов, организаций-поставщиков и распределительных центров», — сообщили в Роспотребнадзоре, передает E1.ru.

Специалисты надзорной службы отобрали пробы продуктов, а также сырья, дезсредств и воды из торговых точек. Они также собрали биоматериал сотрудников. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее после отравления пенсионеров в День Победы в петербургском пансионате начали проверку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами