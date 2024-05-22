Екатеринбуржцы массово отравились, покупая продукты в сети магазинов

В Екатеринбурге жители массово отравились, покупая продукты в одной из сетей магазинов. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает E1.ru.

По информации издания, в Роспотребнадзоре рассказали, что с 16 мая в городе 18 человек заболели острой кишечной инфекцией. Отмечается, что у них выявляются разные вирусы — сальмонелла, ротавирус и норовирус. При этом все они, предварительно, приобретали пищу в сети магазинов «Жизньмарт».

«Для установления источника инфекции и факторов ее передачи проведены проверки магазинов, организаций-поставщиков и распределительных центров», — сообщили в Роспотребнадзоре, передает E1.ru.

Специалисты надзорной службы отобрали пробы продуктов, а также сырья, дезсредств и воды из торговых точек. Они также собрали биоматериал сотрудников. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее после отравления пенсионеров в День Победы в петербургском пансионате начали проверку.