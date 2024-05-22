На российской таможне не пропустили партию украинских конфет

Российские таможенники остановили партию украинских конфет, которую пытались ввезти из Казахстана в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«300 кг конфет известной украинской марки изъяли на границе сотрудники мобильной группы Челябинской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Товар обнаружили в фуре, которая направлялась в Екатеринбург. Всего в партии было более 500 упаковок со сладостями. По словам перевозчика, он не знал о стране происхождения товара, а также о том, что нарушает законодательство РФ.

Кондитерские изделия конфискованы. На перевозчика составлен административный протокол по статье «несоблюдение запретов на ввоз товаров в Российскую Федерацию». Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Ранее екатеринбургские таможенники поймали авиапассажира с наркотиками и партией кроссовок.