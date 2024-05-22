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Chery представила кроссовер по цене Lada Niva Travel

В Китае представили кроссовер Chery Fulwin T9 по цене Lada Niva Travel

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Chery

Компания Chery представила новый плагин-гибридный кроссовер Fulwin T9. Об этом сообщает carnewschina.com.

Кроссовер Fulwin T9 будут выпускать в пятиместном и семиместном варианте. Длина автомобиля — 4795 мм, колесная база — 2770 мм. Он оснащен гибридной трансмиссией с бензиновым турбомотором 1.5 и передним электродвигателем с редуктором. Суммарная мощность силовой установки — 360 л.с., запас хода на электричестве и бензине — до 1,4 тыс. км.

В базовом исполнении кроссовер оснащен семью подушками безопасности. Ожидается, что этот автомобиль уже в 2024 году появится на российском рынке под суббрендом Tiggo, уточняет Telegram-канал No Limits.

Цена машины начинается от 129,9 тыс. юаней или от 1,6 млн рублей по курсу на момент публикации. За такую сумму в России можно купить Lada Niva Travel в специальной комплектации KHL.

Ранее Chery начала продажи в России кроссоверов Tiggo 8 Pro Max с передним приводом.

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