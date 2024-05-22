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Европа продолжила наращивать закупки российских удобрений

РИА: импорт российских удобрений странами ЕС обновил максимум декабря 2022 года

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Wikimedia Commons

Страны Евросоюза по итогам марта приобрели у России удобрений на €174 млн, обновив максимум с декабря 2022 года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.

Импорт российских удобрений в Европу растет с начала года. Если в декабре 2023-го объем поставок составлял €125 млн, то в январе он вырос до €137 млн, а в феврале и вовсе достиг €167 млн. Весной динамика продолжилась.

Активнее всего закупки в марте нарастила Хорватия — в 4,8 раза, до €1,2 млн. Следом идет Греция, которая за месяц увеличила импорт удобрений из РФ в 4,7 раза, до €4 млн. Топ-3 замыкает Румыния. Эта европейская страна в марте купила у России удобрений на €26,1 млн, что в 2,5 раза превышает прошлогодний показатель.

Крупнейшим покупателем российских удобрений в Европе третий месяц подряд остается Польша. Далее следуют Румыния и Франция.

Между тем спрос на российские удобрения в 2024 году активно растет и среди других стран. Так, к марту отечественная продукция заняла треть от общего объема поставок этого товара в Индию.

Ранее сообщалось, что США купили у России рекордный объем удобрений.

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