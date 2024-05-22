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Разработан новый способ лечения рака простаты и мочевого пузыря

CIR: перепрограммирование иммунных макрофагов подавляет рак мочевого пузыря

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Ученые из медицинской школы при Университете Джона Хопкинса разработали новый метод терапии рака простаты и мочевого пузыря, основанный на перепрограммировании макрофагов и усилении защитной активности клеток. Результаты исследования опубликованы в Cancer Immunology Research (CIR).

Ученые объяснили, что методы иммунотерапии, которые помогают иммунной системе распознавать опухоли и бороться с ними, используются при лечении многих видов рака. Иммунотерапия усиливает активность подавляющих опухоли иммунных клеток, называемых Т-киллерами. Однако такой способ неэффективен при агрессивных формах рака предстательной железы и мочевого пузыря.

Чтобы устранить этот недостаток, ученые сосредоточились на изучении макрофагов — «энергетических компонентов» клеток. Дело в том, что иногда при раке макрофаги способствуют росту опухолей и подавляют активность Т-клеток, ухудшая результативность иммунного ответа организма.

Исследователи нашли способ перепрограммировать подавляющие иммунитет макрофаги в иммуноактивирующие, особым образом воздействуя на их клетки-предшественники, называемые моноцитами. Для этого они вырастили магрофаги без доступа к аминокислоте глутамину. Ученые предположили, что препараты, блокирующие доступ иммунных клеток к этому веществу, помогают смещать баланс макрофагов в сторону иммуностимулирующего типа, тем самым ускоряя регрессирование опухолей.

Исследователи отметили, что препарат под названием 6-диазо-5-оксо-L-норлейцин (DON) предположительно обладает таким действием. Однако его разработка была прекращена несколько десятилетий назад, поскольку он оказался токсичен для желудочно-кишечного тракта и обладал серьезными побочными эффектами. Вместо DON ученые предложили использовать другое лекарство — JHU083. Он может блокировать глутамин только внутри опухоли, не затрагивая другие органы и системы.

JHU083 с усовершенствованной рецептурой уже протестировали на мышах с раком предстательной железы и мочевого пузыря. В соответствии с ожиданиями ученых, после его использования иммуностимулирующие макрофаги начали эффективнее разрушать раковые клетки.

Ранее ученые нашли способ улучшить терапию опасного рака мозга.

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