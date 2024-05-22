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В Финляндии прорабатывают детали по обновлению морских границ в Балтике

Глава МИД Финляндии Валтонен рассказал о проработке деталей по обновлению границ

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Ministry for Foreign Affairs of Finland/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Министерство иностранных дел Финляндии прорабатывает детали после предложения Минобороны РФ обновить координаты российских морских границ в акватории Балтийского моря. Об этом в соцсети X написала глава финского МИД Элина Валтонен.

«По сообщениям СМИ, Россия может пересмотреть определение морских зон в Финском заливе. МИД прорабатывает детали. Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе об их пересмотре. Мы предполагаем, что Россия, как участник Конвенции, будет действовать в соответствии с ней», — написала дипломат.

21 мая стало известно, что Минобороны собирается уточнить линию государственной границы в районе Калининградской области. Планируется утвердить координаты, от которых отмеряется ширина российской прилежащей зоны у материкового побережья и островов в Балтийском море, на южной части в восточной части Финского залива.

3 мая командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что его стране вместе с Польшей, Швецией и Финляндией необходимо готовиться к возможной блокаде Балтийского моря.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые попытки ограничить проход судов РФ через Балтийские проливы в Калининград получат ответ со стороны Москвы.

Ранее в Госдуме дали совет «отрезателям» Калининграда от России.

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