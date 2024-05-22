ФНС опровергла информацию об обысках в управлении по Свердловской области

Появившаяся информация об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании его главы Сергея Логинова не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной налоговой службы России.

«В управлении ФНС России по Свердловской области и в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Логинова также не производились», — отметили в ФНС.

21 мая агентство Eanews сообщило, что во всех отделениях Управления федеральной налоговой службы по Свердловской области проходят обыски, следственные действия якобы проводили сотрудники ФСБ из Москвы.

До того сообщалось, что в Екатеринбурге прошли обыски у местных высокопоставленных силовиков. В рамках расследования того же дела ФСБ обратила пристальное внимание на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, начальника свердловского Управления федеральной налоговой службы Сергея Логинова, а также на неназванного сотрудника полиции в чине майора.

Ранее силовики пришли с обыском к экс-главе муниципального собрания одного из районов Москвы.