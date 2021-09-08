Netflix выпустил трейлер нового фильма с Ди Каприо и Лоуренс в главных ролях

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер нового фильма «Не смотрите вверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях.

В этой комедии рассказывается история двух младших астрономов, которые должны отправиться в гигантское медиа-турне, чтобы предупредить человечество о приближающейся комете, которая разрушит нашу планету.

Кроме Ди Каприо и Лоуренс, в картине также снимутся Джона Хилл, Мэрил Стрип, Тимоти Шаломе, Рон Перлман и Роб Морган.

Премьера нового фильма продет на платформе Netflix 24 декабря 2021 года.

Ранее Marvel выпустила полный трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой».

На кадрах трейлера видно, что в фильме будут присутствовать как отсылки, так и напрямую персонажи из трилогии «Человек-паук» с Тоби Макгуайром в главной роли.

«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в российский прокат 16 декабря 2021 года. Подробности сюжета ленты авторы держат в тайне.