Сотрудник Канье Уэста упал в обморок после 33 часов работы

Члены команды Канье Уэста, принимавшие участие в производстве альбома «Donda», пожаловались на жесткие условия работы. Об этом сообщает NME со ссылкой на опубликованные в Twitter скриншоты чатов. Согласно автору поста, переписки сотрудников с рэпером «к сожалению, настоящие». В одном из сообщений звукорежиссер пожаловался на то, что из-за переутомления ему пришлось вызвать врачей.

«После 33 часов работы в Pro Tools я стал нервным, потерял зрение и затем упал в обморок на землю. Приехала «скорая», но я отказался от госпитализации», — написал сотрудник, добавив, что он готов вернуться к работе.

В сети также появилась переписка Уэста с другим звукорежиссером. В сообщениях говорится, что рэпер приехал на студию в девять часов утра, но сотрудника не было на месте. В течение двух часов звукорежиссер не отвечал работодателю, и в итоге был уволен. После выхода на связь он извинился, сославшись на несработавший будильник.

«Перестань писать мне, — написал Уэст в ответ. — Иди найди Бога. Возвращайся после того, как найдешь Бога».

Pray for Kanye's engineers

(These screenshots are unfortunately real) pic.twitter.com/iOiGCYY8RS — Squirt Reynolds (@SquirtReynoIds) September 7, 2021

Альбом Уэста «Donda», вышедший 29 августа, занимает первое место в Billboard 200 с 309 тыс. «альбомных единиц». Эта сумма включает 37 тыс. фактических покупок, а также 272 тыс. стримингового эквивалента — 357 млн воспроизведений на таких платформах, как Spotify и Apple Music.