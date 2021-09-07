Премьеру продолжения «Венома» перенесли в пятый раз

Компания Sony Pictures в пятый раз перенесла кинотеатральную премьеру фильма «Веном: Да будет Карнаж», передает Variety.

Американская премьера сиквела «Венома» состоится на две недели раньше — 1 октября вместо запланированного 15-го.

Предположительно, ускорить премьеру было решено после успеха еще одного фильма по вселенной комиксов Marvel — «Шан-Чи и легенда десяти колец». В премьерный уик-энд последний фильм собрал в мировом прокате $90 млн.

Сиквел «Венома» должен был выйти еще в октябре 2020 года, однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, премьеру перенесли на июнь 2021 года, после этого — на конец сентября, а затем — на середину октября.

В российском прокате, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на Sony Pictures Russia, лента выйдет, как и планировалось ранее — 14 октября.