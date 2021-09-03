Школьник исполнил песню дэткор-группы на линейке 1 сентября — и стал звездой

На праздничной линейке, посвященной 1 сентября, ученик из Санкт-Петербурга Егор Гудым исполнил песню дэткор-группы Slaughter to Prevail «Baba Yaga». Видео выступления он выложил в соцсети — и оно стало «вирусным», только в TikTok ролик набрал более 90 тыс. лайков.
@yegorgudym
Это был мой лучшее 1е сентября #rock #metal #stp #guitar #школа #1сентябряоригинальный звук - YegorGudym
Впоследствии Гудым рассказал, что его номер заметил участник Slaughter to Prevail Александр Шиколай, выразивший юному музыканту «респект». Также юноша признался, что всего третий год играет на гитаре.
«Третий год я играю на гитаре, третий год во мне горит дикий огонь к моей мечте — к музыке. Происходят в жизни моменты, после которых этот огонь разгорается еще сильней. Сегодня вы сделали мой день», — поблагодарил он слушателей.