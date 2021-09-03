Школьник исполнил песню дэткор-группы на линейке 1 сентября — и стал звездой

На праздничной линейке, посвященной 1 сентября, ученик из Санкт-Петербурга Егор Гудым исполнил песню дэткор-группы Slaughter to Prevail «Baba Yaga». Видео выступления он выложил в соцсети — и оно стало «вирусным», только в TikTok ролик набрал более 90 тыс. лайков.

Впоследствии Гудым рассказал, что его номер заметил участник Slaughter to Prevail Александр Шиколай, выразивший юному музыканту «респект». Также юноша признался, что всего третий год играет на гитаре.

«Третий год я играю на гитаре, третий год во мне горит дикий огонь к моей мечте — к музыке. Происходят в жизни моменты, после которых этот огонь разгорается еще сильней. Сегодня вы сделали мой день», — поблагодарил он слушателей.