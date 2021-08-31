Балагов завершил съемки пилота сериала «The Last of Us»

Российский режиссер Кантемир Балагов завершил съемки пилота сериала по компьютерной игре «Одни из нас» («The Last of Us» ) для телеканала HBO. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Работа завершена. Я очень благодарен за предоставленную возможность. Это был замечательный опыт со своими взлетами и падениями. С большой любовью к моей команде», — написал Балагов.

Отдельную благодарность он выразил звезде «Игры престолов» Педро Паскалю, сценаристу игры Нилу Дракманну, кинооператору Ксении Середе, известной по фильму «Дылда» и сериалу «Звоните ДиКаприо», и другим. Режиссер также сообщил, что возвращается в Россию из Канады, где проходили съемки.

«The Last of Us» вышла в 2013 году и зарекомендовала себя как одна из лучших видеоигр в истории. Сценарием экранизации занимаются Дракманн и Крэйг Мэйзин («Чернобыль»). Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов. Ранее сообщалось, что сериал Балагова может стать самым дорогим проектом в истории HBO.