Бена Аффлека заметили во время покупки помолвочного кольца

Американского актера Бена Аффлека заметили в ювелирном бутике Tiffany, когда он выбирал помолвочное кольцо с бриллиантом. Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что Аффлек пришел в ювелирный вместе с мамой и ребенком от первого брака. Однако, какое украшение выбрал актер и для кого оно предназначалось, остается неизвестным. Поклонники надеются, что Аффлек подыскивал кольцо для Дженнифер Лопес, с которой они недавно подтвердили свои отношения.

Как сообщалось ранее, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подыскивают себе общий дом. Пару, воссоединившуюся после 17 лет разлуки, заметили в Лос-Анджелесе, они выбирали среди больших и дорогих особняков. Так, в одном из понравившихся им домов есть 12 спален, 24 ванные комнаты, спорткомплекс с баскетбольным полем и боксерским рингом, бассейн, флигель для гостей, дома для горничной и охраны. Он стоит $85 млн.

Аффлек и Лопес встречались в 2000-х, он сделал ей предложение, однако свадьба была отменена. В январе 2004 года стало известно, что пара рассталась. Джей Ло официально подтвердила воссоединение с Аффлеком в свой 52-й день рождения.