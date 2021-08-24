Marvel выпустила полный трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой» после того как неизвестные слили его неполную версию, сообщает Twitter-аккаунт фильма.

На кадрах трейлера видно, что в фильме будут присутствовать как отсылки, так и напрямую персонажи из трилогии «Человек-паук» с Тоби Макгуайром в главной роли.

What just happened? Watch the official teaser trailer for #SpiderManNoWayHome, exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/gitbLCniOd — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) August 24, 2021

Ранее в сеть слили трейлер нового фильма о Человеке-пауке.

Само видео было тайком снято на мобильный телефон с экрана другого смартфона. При этом показанная версия не является финальной, так как ролик еще находится на стадии пост-продакшна: в некоторых эпизодах видны незавершенные спецэффекты.

Комментируя слив в Instagram, исполнитель главной роли Том Холланд заверил фанатов, что они «еще не готовы» к премьере трейлера.

«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в российский прокат 16 декабря 2021 года. Подробности сюжета ленты авторы держат в тайне.