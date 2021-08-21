Умерла звезда фильмов «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Одесские каникулы» Галина Орлова

В Белоруссии в возрасте 92 лет умерла советская и белорусская актриса Галина Орлова. Об этом сообщает телеканал ОНТ со ссылкой на Министерство культуры республики. Причина смерти женщины пока не известна.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким артистки. Он подчеркнул, что Орлова до конца жизни сохраняла верность Национальному академическому театру имени Янки Купалы.

«Созданные ею на легендарной сцене незабываемые образы вошли в золотой фонд отечественной культуры. Жизненный и творческий путь Галины Александровны — яркий пример самоотверженного служения искусству и Родине. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — цитирует его агентство «БелТА».

Дата церемонии прощания с актрисой будет назначена позже.

Галина Орлова начала свою актерскую карьеру в 1948 году. С 1959 года она играла в Белорусском драматическом театре им. Я. Купалы в Минске и параллельно снималась в кино. Среди ее самых известных киноработ фильмы «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Финист — Ясный сокол», «Одесские каникулы», «Весенняя сказка», «Жениться — не журиться» и «Милый лжец».