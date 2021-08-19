Борис Щербаков госпитализирован с подозрением на коронавирус

Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на самого актера.

По его словам, диагноз не подтвердился.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что 71-летнего артиста МХАТа госпитализировали с двусторонней пневмонией и положительным ПЦР-тестом на коронавирус, а врачи якобы оценивали состояние Щербакова как средней степени тяжести.

Предположительно, Борис Щербаков заболел 12 августа.

Слухи о том, что Щербаков болен коронавирусом, появлялись в СМИ в феврале 2021 года. Тогда разговоре с «Газетой.Ru» актер подчеркнул, что чувствует себя хорошо, а положительным у него был только один тест. «У меня нет температуры, я чувствую запахи, я сделал второй тест. Он показал отрицательный результат. Я не на самоизоляции, завтра играю спектакль», – рассказывал Борис Щербаков зимой.