Лена Хиди рассказала о самых неприятных сценах с Серсеей в «Игре престолах»

Исполнившие роли королевы Серсеи и септы Юнеллы в сериале «Игра престолов» актрисы Лина Хиди и Ханна Уэддингем рассказали Entertainment Weekly о наиболее неприятных сценах с их участием.

Одной из таких сцен стал финал пятого сезона, в котором Юнелла гонит голую Серсею по городу и кричит: «Позор, позор!», а горожане обливают ее помоями. В нем героиня Хиди, чтобы искупить грехи, обстриженная и голая идет по улицам города, пока Юнелла, верная последовательница Его Воробейшества, громко кричит «Позор!», а зеваки закидывают королеву Серсею помоями. Уоддингем отметила, что ее поразила выдержка Хиди. «Было, кажется, жутко сниматься полуголой два дня подряд перед шестью тысячами человек», — призналась Хиди, вспоминая съемки в хорватском Дубровнике.

Самым неприятным для дуэта оказался эпизод в шестом сезоне, в котором Серсея мстит Юнелле, привязывая к столу и выливая на нее вино. По словам Уоддингем, съемки происходили по-настоящему, без использования компьютерной графики. «Нам обеим было очень некомфортно, но как и со всем остальным, ты знаешь, что по-настоящему тебя не убивают, так что терпишь», — сказала актриса.

Хиди подтвердила, что сниматься было неприятно. «Кто-то у меня уже спрашивал об этом недавно. Я ответила, что у всех актеров есть границы или нет границ. Не иметь границ бывает захватывающе, но, все-таки, когда ты была десять часов привязана к столу, я чувствовала себя ужасно, снимаясь с тобой в этой сцене», — сказала актриса.

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