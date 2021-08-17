Друга Боба Дилана насмешили заявления о том, что певец изнасиловал девочку

Друг лауреата Нобелевской премии, американского автора-исполнителя Боба Дилана отреагировал на обвинения, выдвинутые против артиста.

Как пишет издание Showbiz411, друг Дилана рассмеялся, когда услышал, что музыканта обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки в 1965 году. По словам мужчины, в то время он был рядом с Бобом Диланом круглые сутки. Кроме того, напомнил он, тогда Дилан встречался с певицей Джоан Баэз и находился с ней на гастролях.

Также, уточнил анонимный друг, Дилан якобы не мог позволить себе номер в дорогом отеле, о котором идет речь в обвинениях.

Иск об изнасиловании был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. Согласно иску, артист подружился с девочкой (в документах она фигурирует как «Джей-Си) в мае 1965 года. В документе сказано, что он якобы установил с подростком «эмоциональную связь», подверг сексуальному насилию и оставил ее «эмоционально травмированной и психологически поврежденной по сей день». В иске не представлены доказательства случившегося.

В нем также говорится, что после инцидента ребенок страдал от депрессии, тревоги и других последствий жестокого обращения.

Как заявил представитель Дилана, «утверждение 56-летней давности не соответствует действительности».