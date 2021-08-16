Соловьев ответил на выпады бывшего адвоката Ефремова

Шоумен Владимир Соловьев ответил на обвинения экс-адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева в неприязни к азербайджанцам.

Пашаев заявил, что Соловьев якобы не любит азербайджанцев из-за измены жены-армянки с представителем этого народа. В интервью Ura.ru Соловьев подчеркнул, что у него хорошие отношения со всеми бывшими женами. «У меня не было жены армянки, мне никто не изменял. У меня прекрасные отношения со всеми женами. Пашаев несчастный человек, это очень смешно», — сказал телеведущий.

Владимир Соловьев с 2001 года состоит в браке с Эльгой Сэпп. До этого он был дважды женат.

Ранее Эльман Пашаев рассказывал, что его экс-клиент Михаил Ефремов якобы серьезно болен.

8 июня 2020 года актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии врезался в автофургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Мужчину госпитализировали, а на следующий день он умер от полученных травм. После резонансных судебных тяжб Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Некоторое время делом Ефремова занимался Пашаев, известный своими эпатажными заявлениями.