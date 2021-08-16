В Англии испортили новую работу Бэнкси

Одна из новых работ британского уличного художника Бэнкси была испорчена. Это произошло сразу после того, как мастер подтвердил ее подлинность, передает Sky News.

Речь идет о граффити, на котором была изображена крыса, лежащая с коктейлем на шезлонге.

Как сообщается, работу художника испортил вандал. Злоумышленник закрасил ее белой краской.

В Совете Восточного Суффолка заявили, что сотрудник службы безопасности поймал виновного и остановил его.

В совете также рассказали, что планируют нанять «профессиональных реставраторов» для удаления краски.

Бэнкси — псевдоним, настоящее имя и происхождение художника не известны, вокруг его биографии ведутся споры — есть версии, что это кто-то из известных британских музыкантов, обычный житель Бристоля или даже группа людей. Сам художник настаивает, что его деятельность как автора граффити несовместима с деанонимизацией При этом анонимность не мешает Бэнкси продавать свои работы за миллионы долларов.