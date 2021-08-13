Участницу Pussy Riot арестовали за демонстрацию нацистской символики

Тверской районный суд Москвы приговорил к административному аресту участницу панк-группы Pussy Riot Риту Флорес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Захватова.

«Тверской суд признал Флорес виновной по ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики») и назначил ей наказание в виде ареста на 15 суток», — сказал Захватов.

Как сообщает агентство, предметом разбирательства стала фотография в Instagram, на которой активистка одета в форму, напоминающую обмундирование сотрудников Гестапо.

Полицейские задержали Флорес 12 августа 2021 года на выходе из спецприемника, где она отбывала наказание за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

С начала лета участники Pussy Riot Мария Алехина, Вероника Никульшина, Александр Софеев и Анна Кузьминых были несколько раз задержаны и арестованы за административные правонарушения. При этом обвиняемые и их защита настаивали на невиновности.