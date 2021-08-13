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Джордж Мартин пишет новую книгу, не имеющую отношения к «Игре престолов»

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Charles Sykes/AP

Американский писатель Джордж Р. Р. Мартин пишет новый графический роман, не имеющий отношения к миру «Игры престолов», передает Independent.

Новая книга автора цикла «Песнь льда и пламени», легшего в основу фантастического сериала «Игра престолов», будет называться «Вояджинг». Она входит в серию «Хроники тысячи миров», в которой уже вышло произведение из нее «Умирающий свет», впервые увидевшее свет в 1977 году.

«Вояджинг» расскажет о приключениях вольного торговца по имени Таф, обожающего кошек.

Писатель планирует выпустить книгу в 2023 году.

В цикле «Песнь льда и пламени» у Мартина также должна выйти книга «Ветры зимы», над которого писатель работает последние 10 лет.

Ранее Мартин признался, что считает провальным финал сериала «Игра престолов», основанный на его серии романов «Песнь льда и огня», и пообещал, что напишет другую концовку в последней книге.

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