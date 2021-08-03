Адвокат комика Идрака Мирзализаде заявил, что шутка про русских была вырвана из контекста

Шутку про испачканный матрас и русских, из-за которой в отношении стендапера Идрака Мирзализаде было возбуждено административное дело, вырвали из контекста. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат комика Сергей Бадамшин.

«В пятницу пресс-служба прокуратуры распространила информацию о том, что возбудили дело об административном правонарушении. Данное дело должно быть передано в суд и в суде рассмотрено, — сказал Бадамшин. — Наша позиция сейчас такая: фраза, по поводу которой возбудилась прокуратура, вырвана из контекста общего выступления, посвященного как раз ксенофобии».

В отношении Мирзализаде возбуждено административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему грозит штраф до 20 тыс. рублей либо обязательные работы до 100 часов, либо административный арест до 15 суток.

Поводом для внимания правоохранителей, предположительно, стало видео, в котором Мирзализаде пошутил об испачканном фекалиями матрасе в квартире русских квартиросъемщиков.

По мнению прокуратуры, комик «публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».