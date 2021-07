Правительство США продало единственную копию альбома группы Wu-Tang Clan

Правительство США продало единственную физическую копию альбома Once Upon a Time in Shaolin группы Wu-Tang Clan, принадлежавшую предпринимателю Мартину Шкрели, которого приговорили к семилетнему заключению за финансовое мошенничество. Об этом сообщает Pitchfork.

Имя покупателя неизвестно. Согласно Министерству юстиций США, договор купли-продажи «содержит положение о конфиденциальности».

Отмечается, что поступления от продажи альбома пойдут на удовлетворение невыплаченного судебного решения на сумму $7,36 млн, которое было наложено на Шкрели.

Предприниматель приобрел единственную выпущенную копию альбома Once Upon a Time in Shaolin на аукционе в 2015 году. Он обещал опубликовать альбом в интернете, если на выборах в президенты США победит Дональд Трамп, но так этого и не сделал.

Один из членов Wu-Tang Clan – RZA хотел выкупить у Шкрели пластинку в 2018 году, но не смог этого сделать из-за условий аукциона, которые предполагают, что покупатель альбома не сможет извлечь коммерческую выгоду от него до 2103 года.

В 2018 году суд США приговорил Шкрели к семилетнему тюремному заключению по делу о мошенничестве с ценными бумагами в двух хедж-фондах бизнесмена — MSMB Capital и MSMB Healthcare.