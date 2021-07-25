Дженнифер Лопес официально подтвердила, что встречается с Беном Аффлеком, опубликовав фотографию с поцелуем на своей странице в Instagram.

Дженнифер Лопес опубликовала несколько фотографий со дня рождения, на которых она запечатлена во время отдыха на яхте. На последней фотографии Лопес обнимается и целуется с киноактером Беном Аффлеком.

Публикация набрала почти пять миллионов «лайков» и 87 тыс. комментариев.

Ранее Бен Аффлек и Дженнифер Лопес присмотрелись к особняку за $65 млн.

До этого стало известно, что они намерены заключить брак до конца текущего года.

Предполагается, что Аффлек может сделать Лопес предложение уже 24 июля — в 52-й день рождения певицы.

В апреле 2021 года Дженнифер Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, отношения с которым длились с 2017 года.

В январе этого года 48-летний Аффлек также расстался с последней избранницей — 32-летней актрисой Аной де Армас.

Аффлек и Лопес встречались в 2000-х, он сделал ей предложение, однако свадьба была отменена. В январе 2004 года стало известно, что пара рассталась.