Женщине, ложно обвинившей 10 мужчин в изнасиловании, грозит тюрьма

Metro: британке грозит срок за ложное обвинение 10 мужчин в изнасиловании
MEN Media

В Великобритании Стейси Шарплз грозит тюремное заключение после того, как она призналась, что ложно обвинила 10 мужчин в изнасиловании, пишет Metro.

По данным следствия, Шарплз на протяжении нескольких лет подавала ложные заявления в полицию, обвиняя разных мужчин в сексуальных преступлениях. Ни один из них в итоге не был привлечен к ответственности.

Первый случай произошел в 2013 году, когда Шарплз пришла домой к одному из мужчин, Кейлуму Дэвису. После визита она позвонила родственнику и заявила, что он принудил ее заняться с ним сексом. Дэвис отрицал обвинения и провел 18 месяцев под залогом, прежде чем дело закрыли из-за несоответствий в показаниях.

В другом эпизоде Стейси обвинила Джеймса Бланделла в изнасиловании в хостеле в Манчестере. Мужчина провел 17 часов под стражей, после чего был освобожден, а расследование продолжалось еще полгода. Также Шарплз обвиняла Астрона Инмана, с которым познакомилась в интернете. По данным суда, она сама отправляла ему откровенные фотографии и приехала к нему домой, после чего заявила полиции о якобы совершенном насилии.

Среди других ложных обвинений — заявления против Эндрю Дирдена, которому британка помогала продать телевизор, и Риса Локетта, о котором она сообщила по номеру экстренной службы, утверждая, что он угрожает ей.

По словам прокурора Марка Монагана, действия Шарплз обошлись налогоплательщикам примерно в £120 тысяч из-за многочисленных полицейских расследований. Некоторые из мужчин, которых она обвинила, серьезно пострадали. Один из них рассказал, что был вынужден переехать в Швецию, чтобы «переосмыслить свою жизнь».

Адвокат Шарплз признал, что у действий его подзащитной нет «удовлетворительного объяснения», и отметил, что тюремное наказание в этом деле для нее практически неизбежно.

Ранее четверо мужчин в масках изнасиловали 90-летнюю женщину.

 
