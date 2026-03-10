Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

На Украине за взятки задержали замглавы дорожной госкомпании

СБУ: замглавы «Автомобильных дорог Украины» задержали за получение взятки
Служба безопасности Украины

Заместителя председателя правления государственного агентства «Автомобильные дороги Украины» и руководителя одного из отделов этой компании задержали за взятки. Об этом в Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

В заявлении отмечается, что в операции по поимке подозреваемых участвовали сотрудники ведомства и полиции.

По данным СБУ, некий предприниматель из Волынской области пытался приобрести имущественный комплекс предприятия «Автомобильные дороги Украины» в регионе. Представители компании пообещали бизнесмену, что не станут создавать искусственных препятствий при продаже и приватизации недвижимости, если он заплатит им $10 тыс.

«Правоохранители поэтапно документировали преступления фигурантов и задержали их «на горячем» после получения одного из «траншей», — говорится в публикации.

Впоследствии задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). У сотрудников госагентства конфисковали мобильные телефоны, в которых содержатся доказательства их незаконной деятельности.

Ранее Зеленский уволил подозреваемого в коррупции начальника СБУ в Житомирской области.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!