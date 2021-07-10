Состояние Петра Мамонова резко ухудшилось

Жена лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова Ольга рассказала, что ее муж находится на грани жизни и смерти. Об этом сообщает StarHit.

По словам Ольги Мамоновой, музыканту резко стало хуже, он подключен к аппарату ИВЛ.

«Опять стало плохо, состояние врачами оценивается как крайне тяжелое. Все еще в искусственной коме. Врач говорит, надо надеяться и набраться терпения. Мы сами тоже очень переживаем», — сказала она.

Ранее сообщалось, что актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.