Умер индийский актер и режиссер Дилип Кумар

Индийский киноактер, режиссер и кинопродюсер Дилип Кумар (настоящее имя Мохаммед Юсуф Хан) умер в больнице, сообщается в Twitter покойного.

Перед смертью 98-летний Дилип Кумар долго болел. Детали болезни родные не уточняли, объясняя, что состояние актера связано с его возрастом. «С тяжелым сердцем и великой скорбью объявляю о смерти нашего возлюбленного Дилипа», — написал на его странице коллега покойного Файсал Фарухи.

Соболезнования в связи со смертью актера уже принес премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он назвал уход Дилипа Кумара огромной потерей для индийского культурного мира.

Дилип Кумар с 1944 года снялся более чем в 60 картинах. В советский прокат в разное время выходили такие фильмы с его участием, как «Великий могол», «Рам и Шиам», «Шакти». В последний раз болливудский артист появлялся на экране в 1998 году.