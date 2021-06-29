Следствие займется угрозами в адрес Вячеслава Зайцева

Следственный комитет РФ по Москве проводит проверку после обращения модельера Вячеслава Зайцева, заявившего о противоправных действиях по продаже его имущества и связанных с этим угрозах в его адрес, сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что представитель модельера приглашен на личный прием в столичное подразделение Следственного комитета для изложения всех доводов. «Ход и результаты проверки по поручению главы СК России также поставлены на контроль», — рассказали в пресс-службе СК.

В апреле председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что некие люди якобы намерены завладеть имуществом модельера. Это случилось после телепередачи, рассказавшей о находящихся в жилье Зайцева людях, которые регулярно снимают видео о модельере и выкладывают их в соцсети.

Ранее сообщалось, что у 83-летнего художника-модельера Вячеслава Зайцева, который страдает болезнью Паркинсона, произошел приступ во время празднования дня рождения его Дома моды.