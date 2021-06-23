Бэнкси потерял права на две свои работы из-за отказа потерять анонимность

Британский уличный художник Бэнкси лишился прав на еще две свои работы из-за отказа потерять анонимность, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на два решения Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Бэнкси потерял права на работы «В обнимку с бомбой» и «Влюбленная крыса» из-за споров с компанией-производителем открыток Full Colour Black. Эта компания заявила о своих правах на некоторые работы, сделанные художником.

EUIPO уже несколько раз выносило вердикт в спорах между художником и производителем открыток, каждый раз — в пользу Full Colour Black. По мнению судей, Бэнкси поступил недобросовестно при регистрации своих работ в качестве товарных знаков.

А так как он отказывается раскрывать свою личность, у Бэнкси низкие шансы на получение авторских прав на свои работы.

Ранее картину Бэнкси с Лениным в образе панка продали за $960 тысяч.