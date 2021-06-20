Кириллов назвал Лысенко ярчайшей фигурой среди тележурналистов

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Телеведущий Игорь Кириллов оценил значение работы Анатолия Лысенко гендиректора АНО «Общественное телевидение России» Анатолия Лысенко. Автора культовой программы «Взгляд» не стало 20 июня, ему было 84 года.

«Толя для меня был ярчайшей фигурой среди журналистов телевидения. Человек он был замечательный, душевный и внимательный по отношению к своим коллегам. Очень талантливый, настоящий телевизионный журналист, — сказал Кириллов «Газете.Ru». — К сожалению, таких, как он, сейчас нет. В наше время вообще большой дефицит настоящей телевизионной творческой личности: человеческой и профессиональной. Он в себе все это совмещал».

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР также отметил, что Лысенко был для него «настоящим творцом во всех делах, которые делал».

«Не думаю, что сейчас возможно повторить «Взгляд», например, — продолжил Кириллов. — Бессмысленно это делать, потому что другое настроение, другой народ и другое восприятие. Сейчас молодым надо стремиться найти что-то новое, отвечающее современным требованиям нашей жизни. Поэтому надо помнить и благодарить за тот вклад, который Игорь Григорьевич внес в наш тяжелый труд».

Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице. Он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. На телевидение впервые попал в студенческие годы. Во второй половине 1960 гг. начал работать в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.

С 1987 года Лысенко руководил телепрограммой «Взгляд», позже предложил создать телеигру «Поле Чудес». В 1990-1996 гг. занимал должность директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией. В последние годы он руководил ОТР.