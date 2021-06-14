Яна Рудковская создала страницу в Instagram для 8-месячного сына

Знаменитый продюсер Яна Рудковская сообщила, что создала аккаунт в Instagram для своего восьмимесячного сына от фигуриста Евгения Плющенко.

Она отметила в своем Instagram, что о том, почему у Арсения до сих пор не появилась собственная страница в соцсети, ее спросили дети. После этого она решила создать учетную запись для своего маленького сына.

«Всем привет! Я — Арсений Плющенко! Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Братик Гном Гномыча, Николая Батурина и Андрея Батурина! Мне 8,5 месяцев! Я блондин с голубыми глазами. Меня называют дома «директором» за любознательность и контроль всех членов семьи! Давайте знакомиться, откуда Вы узнали про мой аккаунт?», — сказано в первом сообщении в Instagram-аккаунте Арсения Плющенко.

Продюсер также ведет в этой соцсети учетную запись своего восьмилетнего сына Александра Плющенко, известного как Гном Гномыч.

На страницу ее ребенка подписались уже более семи тысяч человек.