По мотивам «Властелина колец» появится аниме

Warner Bros. Pictures снимет аниме «Война Рохиррима» по мотивам «Властелина колец». Об этом сообщило издание Deadline.

Сюжет будет посвящен Хельму Молоторукому, королю государства Рохан, где находится долина Хельмова Падь. Другие подробности о том, что будет показано в аниме, не уточняется. В настоящий момент идет кастинг актеров, которые озвучат персонажей.

Режиссером будет Кэндзи Камияма, над сценарием работают Джеффри Эддис и Уилл Мэтьюз. Они ранее занимались сериалом «Темный кристалл: Эпоха сопротивления». Также известно, что консультировать проект будет Филиппа Бойенс, сценарист оригинальной трилогии.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова назвала опасным тот факт, что в России детям доступны те аниме, которые в Японии имеют маркировку 18+.