«Союзмультфильм» и Netflix ведут переговоры о сотрудничестве

Российская киностудия по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильм» и стриминговый сервис Netflix ведут переговоры о создании совместных проектов. Об этом сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева, пишет ТАСС.

«Я сегодня совещалась с компанией Netflix и очень рассчитываю на то, что у нас получатся какие-то совместные проекты в будущем», — сказала она.

По ее словам, речь может идти о продаже уже созданных проектов или совместном продюсировании полных метров.

Председатель правления подчеркнула, что «Союзмультфильм» уделяет большое внимание международному развитию, киностудия уже заключила несколько сделок с иностранными партнерами.

Ранее стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» запустит собственный канал. Для запуска неэфирного телеканала «Союзмультфильму» нужно получить лицензию Роскомнадзора. У киностудии есть лицензия СМИ на телеканал «Союзмультфильм ТВ», которую она получила в 2016 году.