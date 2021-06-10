Суд арестовал до 8 августа блогера Хованского

Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 8 августа блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма, передает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа», — сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Аноним в июле 2020 года опубликовал на видеохостинге YouTube две аудиодорожки, которые легли в основу уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, возбужденного в отношении Хованского. В частности, Хованский исполнил песню, которая, по мнению экспертов СК, содержат признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в словах Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.

Наказание по статье 205.2 предусматривает штраф от 300 тыс. до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее блогер признал вину.