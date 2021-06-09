Умерла актриса Либуше Шафранкова

Чешская актриса Либуше Шафранкова умерла в возрасте 68 лет, рассказала жена актера Павла Травничека Моника в Facebook.

Известно, что в последние годы артистка боролась с онкологическим заболеванием — в 2014 году у нее диагностировали рак легких. «Покойся с миром, Либушка. Мы в шоке», — написала Травничкова.

Шафранкова стала известна благодаря киносказке «Три орешка для Золушки» режиссера Вацлава Ворличека.

Также снялась в фильмах «Русалочка» (1975), «Принц и Вечерняя Звезда» (1979), «Третий принц» (1982), «Праздник подснежников» (1983), «Коля» (1996) и др.

В 2015 году президент Чехии наградил актрису высшей наградой в области искусства. Из-за болезни Шафранковой медаль получала ее сестра Мирослава, снимавшаяся с Либуше в «Русалочке».

У Шафранковой и ее супруга Йозефа Абргама есть сын Йозеф Абргам-младший. Он стал известным в Чехии продюсером, снял пять сериалов.