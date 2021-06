В Голливуде летом начнут снимать фильм о Харви Вайнштейне

Съемки голливудского фильма, который посвящен скандалу с известным американским продюсером Харви Вайнштейном, обвиненным в домогательствах и изнасилованиях десятков женщин, начнется этим летом, сообщает издание Deadline.

Фильм She said будет снят студией Universal Pictures на основе одноименной книги 2019 года, которая представляет собой компиляцию расследования газеты The New York Times по делу о домогательствах и насилии Вайнштейна против актрис и других женщин.

Предполагается, что роли двух журналисток Меган Тухи и Джоди Кантор — авторов расследования и книги — исполнят актрисы Кэри Маллиган и Зои Казан. На данном этапе происходит финальный этап переговоров.

Режиссировать картину будет немецкая актриса и режиссер Мария Шрайдер, сценаристом — лауреат премии «Оскар» Ребекка Ленкиевич из Великобритании. О дате релиза пока информации нет.

Ранее Харви Вайнштейн обжаловал решение суда, приговорившего его к 23 годам тюрьмы.