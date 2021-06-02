Шнуров представил новую группу

Музыкант Сергей Шнуров представил свой новый проект — группу с женскимвокалом под названием «Зоя». Соотвествующее сообщение опубликовано на его странице в Instagram.

«Поехали! Зоя!» — написал Шнуров в первом посте на предварительно очищенной от предыдущих публикаций странице.

В последующем сообщении он указал, что закрепил ссылку на альбом в шапке профиля. Альбом под названием «Это жизнь» состоит из 14 песен.

В марте 2019 года Шнуров объявил о роспуске и прощальном туре своей рок-группы «Ленинград». Он объяснил свое решение тем, что группа играла музыку застоя, а это эпоха, на его взгляд, закончилась.

В декабре 2020 года музыкант сообщил, что перестанет писать стихи на злобу дня, причем этой новостью он поделился в стихотворной манере.