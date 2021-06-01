Актера Збруева вернули домой из больницы

Состояние актера театра и кино, народного артиста РСФСР Александра Збруева остается нормальным, его вернули домой из больницы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директор театра «Ленком» Марка Варшавера.

«Александр Збруев сейчас дома, чувствует себя нормально. Я только что с ним разговаривал по телефону. И что касается возможного планового лечения, то это будет проведено амбулаторно», — рассказал Варшавер.

Ранее актера Александра Збруева госпитализировали в связи с плановым лечением.

В феврале Александр Збруев рассказал, что врачи подозревают у него коронавирусную инфекцию и пневмонию. Он не был госпитализирован и находился дома. При этом в «Ленкоме» сообщили, что во время болезни артист готовился к новой роли.

Александр Збруев после окончания Театрального училища им. Щукина в 1961 году был принят в труппу театра им. Ленинского комсомола, где служит и сейчас. Дебютировал в кино в 1962 году, известен по ролям в фильмах «Убить дракона», «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Бедная Саша» и др.