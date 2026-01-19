Размер шрифта
Десятки младенцев пострадали от опасного вещества в Израиле

Около 30 младенцев пострадали из-за воздействия опасного вещества в Иерусалиме
Cindy Riechau/Cindy Riechau/dpa/Global Look Press

Порядка 30 младенцев пострадали из-за воздействия неизвестного вещества в Иерусалиме, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

«Бригады MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в городские больницы 30 пострадавших, включая двух младенцев в возрасте около четырех месяцев в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

Им проводят сердечно-легочную реанимацию, уточнили в пресс-службе. По предварительной информации, отравление неизвестным веществом произошло в детском саду.

13 января в Саратовской области полугодовалая девочка отравилась крысиным ядом. Ее привезли в детскую больницу города Вольск из села Терса. Как рассказала мать девочки, она могла случайно съесть отраву, которая лежала под диваном.

До этого в Подмосковье две семьи отравились кониной, предположительно, зараженной ботулизмом. Инцидент произошел в деревне Холуденево Раменского округа.

Ранее в сочинской гостинице отравились 20 юных регбистов.
 
