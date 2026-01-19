В Иране протестующим предложили сдаться полиции

В Иране призвали участников беспорядков сдаться в обмен на смягчение меры

Иранские правоохранители предложили всем вовлеченным в преступную деятельность в ходе беспорядков, добровольно сдаться полиции в обмен на смягчение наказания. Об этом сообщает IRIB.

«Если те, кто был обманут провокаторами, сдадутся в течение трех дней, они смогут рассчитывать на значительное смягчение наказания», — сказал глава МВД Ахмад Реза Радан.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

В начале января иранские власти отключили по всей стране интернет и телефонную связь. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

Ранее протестующие заявили о захвате города и округа в Иране.