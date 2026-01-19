На Солнце произошла сильная вспышка предпоследнего класса M. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Вспышка произошла сегодня в 14:19 — уровень M1.20 (сильная)», — говорится в сообщении.

В ИКИ РАН добавили, что также 19 января произошла вспышка уровня C2.83. Своего максимума явление достигло в 15:27.

Накануне в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что на Солнце произошла вспышка высшего балла X. Явление зафиксировали в области 4341, в центре видимого диска Солнца напротив Земли. Своего максимума она достигла в 21:09.

Солнечной вспышкой называют взрыв на Солнце, который происходит, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Вспышка порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, включая радиоволны и гамма-лучи. В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывам на Солнце присваивают один из пяти классов: A, B, C, M или X. При этом наиболее мощные вспышки способны вызывать на Земле радиопомехи и провоцировать продолжительные магнитные бури.

