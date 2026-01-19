Размер шрифта
Общество

Петербуржец отделался штрафом за избиение своей сестры-инвалида

Избивший сестру с инвалидностью петербуржец заплатит 30 тысяч рублей
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

Житель Санкт-Петербурга избил сестру-инвалида дверью и кулаком и отделался штрафом. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Красногвардейский райсуд Петербурга вынес приговор Павлу Мякишеву за избиение родной сестры, которая является инвалидом I группы.

Все произошло вечером 28 апреля 2024 года в квартире дома на Красногвардейской площади. Мякишев, на тот момент уже оштрафованный на 5000 рублей за побои (ст. 6.1.1 КоАП), ударил родственницу дверью по плечу и локтю, потом кулаком в то же место, схватил за руки и выкрутил левую.

Мужчина причинил жертве физическую боль и телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ, но сам Мякишев вины не признал. Тем не менее суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Ранее житель Курска избил свою девушку палкой в День всех влюбленных и избежал колонии. 

