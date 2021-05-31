Актер Александр Збруев госпитализирован

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев лег в больницу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на театр «Ленком».

«Александр Збруев находится в больнице на плановом лечении», — рассказал собеседник агентства.

Другие подробности о состоянии 83-летнего актера в театре не привели.

В феврале Александр Збруев рассказал, что врачи подозревают у него коронавирусную инфекцию и пневмонию. Он не был госпитализирован и находился дома. При этом в «Ленкоме» сообщили, что во время болезни артист готовился к новой роли.

Александр Збруев после окончания Театрального училища им. Щукина в 1961 году был принят в труппу театра им. Ленинского комсомола, где служит и сейчас. Дебютировал в кино в 1962 году, известен по ролям в фильмах «Убить дракона», «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Бедная Саша» и др.