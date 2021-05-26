Ведущий «Дома-2» оценил появление на шоу бывшего жениха Бузовой

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони оценил появление среди своих коллег бывшего жениха Ольги Бузовой — блогера Давида Манукяна.

Кадони попросил других сотрудников шоу не делать скоропалительных выводов о Даве. «Предлагаю для начала посмотреть, как он ведет программу, а потом делать выводы. У нас появился ведущий, и оценивать его надо как ведущего, а не интернет-персонажа», — цитирует Кадони «СтарХит».

К другим ведущим проекта — Ксении Бородиной, Ольге Орловой, Владу Кадони и Андрею Черкасову — Давид Манукян должен присоединиться уже в июне.

Ольга Бузова оставила место ведущей проекта, когда он переехал с ТНТ на телеканал «Ю».

На ТНТ существующее с 2004 года реалити-шоу о любви перестало выходить в конце 2020 года. О том, что «Дом-2» перезапустят, стало известно в начале марта. К тому времени Бузова уже рассталась с Манукяном.