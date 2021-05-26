Защита Ефремова обжаловала приговор Мосгорсуда

Защита актера Михаила Ефремова, который осужден за смертельное ДТП, подала кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда и просит отправить дело на новое апелляционное рассмотрение. Об этом пишет ТАСС.

«Поступила кассационная жалоба адвокатов Хархорина П. А., Филиппова Р. М., защитники Ефремова М. О. Они просят отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2020 года и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение», — сказали в суде.

Ранее Ефремов рассказал о жизни в колонии. Артист сообщил, что находится в хорошем психологическом состоянии, однако у него есть некоторые проблемы со здоровьем. Также он отметил, что ему пришлось привыкать к жесткому распорядку дня.

Осенью прошлого года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.